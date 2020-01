Boys basketball scores for El Paso, Las Cruces high schools on Jan. 24: #9OT Hoops

EL PASO, Texas (KTSM) – Several local boy’s basketball teams were in action in El Paso and Las Cruces on Friday night.

Here’s a look at the scores for those games.

Fabens vs. San Elizario, 6 p.m. ​

Bel Air 50, El Dorado 49

Del Valle vs. Riverside, 6 p.m. ​

Hanks 56, Parkland 47​

Eastwood 50, Ysleta 40

Horizon 63, Eastlake 56 ​

Andress 58, El Paso High 34​

Chapin 60, Austin 41

Burges 38, Bowie 37

Canutillo 65, Irvin 55​

Americas 49, Montwood 32

Pebble Hills 60, Coronado 53 ​

Socorro 33, Franklin 46

Harmony vs. Mountain View, 6 p.m.​

Clint 61, Immanuel Christian 31

Carlsbad 53, Santa Teresa 39​

Onate vs. Gadsden, 7 p.m.​

Deming vs. Mayfield, 7 p.m.​

Las Cruces vs. Alamogordo, 7 p.m.​

Cathedral vs. Faith Christian, 7:30 p.m.​

