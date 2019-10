EL PASO, Texas (KTSM) – The playoff picture is starting to come into focus following nine weeks of play.

Check out all the high school football highlights from the El Paso-Las Cruces area from Oct. 25.

Canutillo 38, Hanks 35

Americas 70, Pebble Hills 28

Coronado 63, Socorro 7

Montwood 36, Franklin 16

Eastlake 21, El Dorado 10

Eastwood 35, Chapin 0

Del Valle 41, Bel Air 24

Parkland 55, Horizon 10

Ysleta 27, Riverside 17

Burges 42, Bowie 18

Austin 35, Irvin 0

Andress 56, El Paso 3

Las Cruces 28, Carlsbad 14

Onate 21, Gadsden 12

Mountain View 21, Fabens 0

Clint 36, San Elizario 12