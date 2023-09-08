EL PASO, Texas (KTSM) –The high school football season in El Paso is officially underway after three games took place across the city on Thursday night. Games continue on Friday night and Saturday afternoon.
Thursday, Sept. 7, 2023
|TEAM
|FINAL
|TEAM
|FINAL
|FRANKLIN
|14
|EL DORADO
|20
|CORONADO
|13
|EASTLAKE
|35
|ANTHONY
|35
|HATCH VALLEY
|20
Friday, Sept. 8, 2023
|TEAM
|SCORE
|TEAM
|SCORE
|PEBBLE HILLS
|MONTWOOD
|EASTWOOD
|AMERICAS
|ANDRESS
|BURGES
|DEL VALLE
|PARKLAND
|AUSTIN
|YSLETA
|CANUTILLO
|BOWIE
|CHAPARRAL
|SAN ELIZARIO
|BEL AIR
|EL PASO
|JEFFERSON
|HANKS
|RIVERSIDE
|IRVIN
|HORIZON
|CATHEDRAL
|FORT STOCKTON
|FABENS
|CENTENNIAL
|LAS CRUCES
|MAYFIELD
|CLEVELAND
|CLINT
|COBRE
|GADSDEN
|SANTA TERESA
|MOUNTAIN VIEW
|SEMINOLE
Saturday, Sept. 9, 2023
|TEAM
|SCORE
|RIO RANCHO
|ORGAN MOUNTAIN