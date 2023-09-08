EL PASO, Texas (KTSM) –The high school football season in El Paso is officially underway after three games took place across the city on Thursday night. Games continue on Friday night and Saturday afternoon.

Thursday, Sept. 7, 2023

TEAMFINALTEAMFINAL
FRANKLIN14EL DORADO20
CORONADO13EASTLAKE35
ANTHONY35
HATCH VALLEY20

Friday, Sept. 8, 2023

TEAMSCORETEAMSCORE
PEBBLE HILLSMONTWOOD
EASTWOODAMERICAS
ANDRESSBURGES
DEL VALLEPARKLAND
AUSTINYSLETA
CANUTILLOBOWIE
CHAPARRALSAN ELIZARIO
BEL AIREL PASO
JEFFERSONHANKS
RIVERSIDEIRVIN
HORIZONCATHEDRAL
FORT STOCKTONFABENS
CENTENNIALLAS CRUCES
MAYFIELDCLEVELAND
CLINTCOBRE
GADSDENSANTA TERESA
MOUNTAIN VIEW
SEMINOLE

Saturday, Sept. 9, 2023

TEAMSCORE
RIO RANCHO
ORGAN MOUNTAIN