EL PASO, Texas (KTSM) – The high school basketball season in El Paso is in full swing with plenty of games taking place on Friday night on the second episode of 9 Overtime Basketball edition.
BOYS
|TEAM
|SCORE
|TEAM
|SCORE
|CHAPIN
|7:30 P.M.
|ANDRESS
|7:30 P.M.
|CANUTILLO
|JEFFERSON
|HARMONY
|7:30 P.M.
|HANKS
|7:30 P.M.
|BOWIE
|DEL VALLE
|MONTWOOD
|7:30 P.M.
|BURGES
|7:30 P.M.
|SOCORRO
|EL PASO HIGH
|EASTLAKE
|7:30 P.M.
|FRANKLIN
|7:30 P.M.
|CORONADO
|AMERICAS
|PEBBLE HILLS
|20 2ND QTR
|EL DORADO
|10
GIRLS
|TEAM
|SCORE
|TEAM
|SCORE
|CHAPIN
|31 FINAL
|HARMONY
|37 FINAL
|CANUTILLO
|33
|BOWIE
|45
|RIVERSIDE
|7 1ST QTR
|HANKS
|55 FINAL
|SAN ELIZARIO
|3
|DEL VALLE
|27
|BURGES
|61 FINAL
|EASTLAKE
|50 FINAL
|EL PASO HIGH
|27
|CORONADO
|25
|FRANKLIN
|10 1ST QTR
|PEBBLE HILLS
|47 FINAL
|AMERICAS
|19
|EL DORADO
|21
|BEL AIR
|63 FINAL
|PARKLAND
|38