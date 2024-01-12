EL PASO, Texas (KTSM) – The high school basketball season in El Paso is in full swing with plenty of games taking place on Friday night on the second episode of 9 Overtime Basketball edition.

BOYS

TEAMSCORETEAMSCORE
CHAPIN 7:30 P.M.ANDRESS7:30 P.M.
CANUTILLOJEFFERSON
HARMONY7:30 P.M.HANKS7:30 P.M.
BOWIEDEL VALLE
MONTWOOD7:30 P.M.BURGES7:30 P.M.
SOCORROEL PASO HIGH
EASTLAKE7:30 P.M.FRANKLIN 7:30 P.M.
CORONADOAMERICAS
PEBBLE HILLS 20 2ND QTR
EL DORADO 10

GIRLS

TEAMSCORETEAMSCORE
CHAPIN31 FINALHARMONY 37 FINAL
CANUTILLO33BOWIE45
RIVERSIDE7 1ST QTRHANKS 55 FINAL
SAN ELIZARIO3DEL VALLE27
BURGES61 FINALEASTLAKE 50 FINAL
EL PASO HIGH27CORONADO25
FRANKLIN10 1ST QTRPEBBLE HILLS47 FINAL
AMERICAS19EL DORADO21
BEL AIR63 FINAL
PARKLAND38