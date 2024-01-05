EL PASO, Texas (KTSM) – The high school basketball season in El Paso is in full swing with plenty of games taking place on Friday night on the first episode of 9 Overtime Basketball edition.
BOYS
|TEAM
|SCORE
|TEAM
|SCORE
|EL DORADO
|7:30 P.M.
|HANKS
|7:30 P.M.
|FRANKLIN
|CANUTILLO
|HORIZON
|7:30 P.M.
|YSLETA
|7:30 P.M.
|CHAPIN
|ANDRESS
|BEL AIR
|7:30 P.M.
|EASTWOOD
|7:30 P.M.
|EL PASO
|EASTLAKE
|BOWIE
|7:30 P.M.
|AMERICAS
|7:30 P.M.
|CLINT
|SOCORRO
|CORONADO
|7:30 P.M.
|PARKLAND
|7:30 P.M.
|MONTWOOD
|BURGES
GIRLS
|TEAM
|SCORE
|TEAM
|SCORE
|EL DORADO
|54 FINAL
|BURGES
|27
|FRANKLIN
|75
|CANUTILLO
|10
|EL PASO
|31 4TH QTR
|CHAPIN
|64 FINAL
|ANDRESS
|32
|JEFFERSON
|11
|EASTWOOD
|13
|AMERICAS
|60 FINAL
|EASTLAKE
|1
|SOCORRO
|27
|IRVIN
|3 2ND QTR
|FABENS
|7:30 P.M.
|HARMONY
|17
|RIVERSIDE
|CORONADO
|15 FINAL
|HANKS
|7:30 P.M.
|MONTWOOD
|34
|BEL AIR