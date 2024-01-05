EL PASO, Texas (KTSM) – The high school basketball season in El Paso is in full swing with plenty of games taking place on Friday night on the first episode of 9 Overtime Basketball edition.

BOYS

TEAMSCORETEAMSCORE
EL DORADO7:30 P.M.HANKS 7:30 P.M.
FRANKLINCANUTILLO
HORIZON7:30 P.M.YSLETA 7:30 P.M.
CHAPINANDRESS
BEL AIR 7:30 P.M. EASTWOOD7:30 P.M.
EL PASOEASTLAKE
BOWIE7:30 P.M.AMERICAS7:30 P.M.
CLINT SOCORRO
CORONADO 7:30 P.M.PARKLAND 7:30 P.M.
MONTWOODBURGES

GIRLS

TEAMSCORETEAMSCORE
EL DORADO54 FINALBURGES27
FRANKLIN75CANUTILLO10
EL PASO31 4TH QTRCHAPIN64 FINAL
ANDRESS32JEFFERSON11
EASTWOOD13AMERICAS60 FINAL
EASTLAKE1SOCORRO27
IRVIN 3 2ND QTRFABENS7:30 P.M.
HARMONY17RIVERSIDE
CORONADO15 FINALHANKS 7:30 P.M.
MONTWOOD34BEL AIR