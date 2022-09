Beto O’Rourke and Greg Abbott are running for Texas governor (Getty Images)

EL PASO, Texas (KTSM) – Residentes del área de El Paso tendrán la oportunidad de ver en español el debate de Nexstar sobre la gobernatura entre el republicano Greg Abbott y el candidato demócrata Beto O’Rourke.

El debate será transmitido este viernes a las 6 p.m. MT en este artículo de Ktsm.com

Este será el único debate entre los dos candidatos antes de las elecciones. Tendrá lugar en la Universidad de Texas Rio Grande Valley en Edimburgo y durará una hora.

Britt Moreno de KXAN será la moderadora y los periodistas Sally Hernández de KXAN, Gromer Jeffers del Dallas Morning News y Steve Spriester de KSAT-TV serán quienes se encargarán de hacer las preguntas.

También puede ver el debate en inglés en directo por KTSM 9 News, en Ktsm.com y en la aplicación móvil de KTSM.

