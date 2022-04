DALLAS, TX (KTSM) – According to UTEP, a school-record 207 UTEP student-athletes have earned placement on the 2021-22 Conference USA Commissioner’s Academic Honor Roll.

It was announced by the league office Thursday. The prior standard of 202 was achieved during the 2020-21 scholastic year. To earn placement on the list, individuals must have a cumulative GPA of at least 3.0.

The entire list of Miner honorees broken down by sport follows below.

Men’s Basketball (Nine)

Gilles Dekoninck

Kezza Giffa

Alfred Hollins

Kevin Kalu

Keonte Kennedy

Bonke Maring

Jamari Sibley

Tydus Verhoeven

Emmanuel White

Women’s Basketball (11)

Dagne Apsite

Elina Arike

Teal Battle

Eliana Cabral

Avery Crouse

Brenda Fontana

Katia Gallegos

Gabi Sales

Adhel Tac

Destiny Thurman

Erin Wilson

Men’s Cross Country (Six)

Gabriel Armijo

Titus Cheriuyot

Maxwell Kipkosgei

Rodgers Korir

Juan Olmos

Michael Sims

Women’s Cross Country (Five)

Carolyne Chepkosgei

Karoline Daland

Joan Kimaiyo

Andrea Lucero

Victoria Ovalles

Football (58)

Nick Ast

Ronald Awatt

Gavin Baechle

Trevion Ballard

Miles Banks

Gamaliel ‘Tres’ Barboza

McKel Broussard

Calvin Brownholtz

Dallas Burke

Josh Caldwell

Juan Camacho

Jostein Clarke

Cameron Cooper

Walter Dawn, Jr.

Tucker Dunbar

Wyatt Dyer

Josh Farr

Michael Flood

Jeremy Flores

Lucas Flores

Reynaldo Flores

Jagves Garnett

Justin Garrett

Josh Hancock

Breon Hayward

Azizi Henry

Verenzo Holmes

Trejon Hugue

Tyreke James

Ilijah Johnson

Jalen Joseph

Elijah Klein

Kiante Liggins

Julian Lopez

Mike Malewitz

Justin Mayers

Andrew Meyer

James Neal

Jaime Perales

Otis Pitts

William Rodriguez

Joshua Sloan

Luke Soto

Andrew Stokes

Tevita Tafuna

Osaiasi Taueli

Angelo Tejada

Gary Theard

Blake Thompson

Trent Thompson

Jacob Trim

Tristin Tuialuuluu

James Tupou

Connor Vallalpando

Cal Wallerstedt

Tyler Williams

Jerome Wilson

Tyson Wilson

Men’s Golf (Five)

Danny Daniels

Greg Holmes

Marcus Khaw

Remy Miller

Greg Yellin

Women’s Golf (Seven)

Daniela Chipchase

Ines Dakiche

Sophie Delfosse

Ella Hammond-Baveystock

Andrea Ostos

Naomi Ramirez

Marta Romeu Chen

Rifle (Six)

Isabel Brooks

Amoret McCartney

Samantha Miller

Morgahn Warner

Jonna Warnken

Jennifer Windle

Soccer (23)

Bella Benavides

Vic Bohdan

Vanessa Cabello

Tessa Carlin

Zoe Collyer

Trinity-Marie Edwards

Chardonnae Harvey

Raquel Houston

Emerson Kidd

Taya Lopez

Maddie Malone

Lilly Marquez

Jojo Ngongo

Ayana Noel

Michelle O’Driscoll

Ashley Padilla

Emily Parrott

Kristen Prevosto

Maia Rodriguez

Mariah Scott

Molly Sutherland

Cayman Tamez

Hayley Vaughan

Softball (21)

Aalijah Alarcon

Ashlynn Allen

Zaylie Calderon

Pate Cathey

Mackenzee Collins

Marijn Crouwel

Sky Estrada

Savannah Favre

Hunter Harkrider

Kaylin Jackson

Isabella Kelly

Annika Litterio

Jordyn Lopez

Idalis Mendez

Lexi Morales

Aaliyah Rebolledo

Aija Ricard

Victoria Salazar

Ilena Santos

Autumn Scott

Cheyenne Stark

Tennis (Seven)

Thassane Abrahim

Eve Daniels

Elena Dibattista

Veronika Lebisova

Kathleen Percegona

Lina Sachica

Laura Schmitz

Men’s Track & Field (15)

Jakub Belik

Stephen Carreto

Benjamin Coronado

Karon Dean

Ronaldo Griffiths

Kevin Hewitt

Joshua Hill

Yusuf Mohamud

Misael Ortiz

Julio Pacheco Estrada

Jevaughn Powell

Lorenz Smith

Aman Verma

Osaze Williams

Jordani Woodley

Women’s Track & Field (16)

Chinique Brown

Oghenekaro Brume

Samantha Cordier

Lizbeth Fierro

Carshaylah Harrison

Krishna Jayasankar Menon

Ruth Jerubet

Celina Johannsen

Denae McFarlane

Arianne Morais

Natalie Murillo

Sarah Mwangi

Nia Reneau

Sah-Jay Stevens

Karen Villa Medina

Roosa Yloenen

Volleyball (18)

Hula Crisostomo

Alianza Darley

Kristen Fritsche

Ryley Frye

Gabriella Gregorski

Alyssa King

Jessica Landeros

Torrance Lovesee

Abigail Padilla

Ava Palm

Paulina Perez Rosas

Vittoria Price

Marina Sanchez

Alyssa Sianez

Savana Trahan

Ema Uskokovic

Sadie Vente

Hande Yetis

