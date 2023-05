Mexico issued for the first time a passport with non-binary gender on Wednesday.

The first person to receive it was Jesús Baena, 38, a nonbinary person. In addition to Baena, authorities issued non-binary passports to two Mexicans residing in Houston.

Mexico, a mostly Catholic country with conservative traditions, joined a small group of 16 nations that recognize a gender other than male and female in passports.

The new passport, which has in the sex line an x to identify the non-binary, was handled to Baena on the International Day against Homophobia, Transphobia, Lesbophobia and Biphobia.

Mexican Foreign Minister Marcelo Ebrard considered the measure as “very important” for the community.

Baena admitted that although non-binary passports represent an important achievement, there is still a long way to go to guarantee the rights of the LGBTQ+ community.

Nonbinary people define their gender identity outside of the man/woman binary.

Jesús Baena recibió el miércoles su pasaporte no binario, uno de los tres primeros emitidos por México.

Además de Baena las autoridades entregaron pasaportes no binarios a dos personas que residen en Houston.

Con esta decisión México, un país mayoritariamente católico y de tradiciones conservadoras, se sumó a un reducido grupo de 16 naciones que reconocen en los pasaportes un género diferente a masculino y femenino, según afirmó el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

El nuevo pasaporte tiene en el reglón de sexo una “x” para identificar a los no binarios. La entrega fue realizada en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia y Bifobia.

Baena, quien se identificó de orientación sexual “homosexual” y género “no binario”, admitió que aunque los nuevos pasaportes representan un importante logro, aún queda un largo camino para garantizar los derechos de la comunidad LGBT.

Antes de recibir su nuevo pasaporte Baena, de 38 años, libró una batalla legal de dos años, que inclusive llevó hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Rosalba Ruíz, Associated Press